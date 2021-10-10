الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي بولاية قندوز الأفغانية

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف جمعًا من المصلين في أحد المساجد بولاية "قندوز" الأفغانية؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.



وأكد بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، نشره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الأحد، ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء أمام العدالة، مشددًا على ضرورة حماية واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما في ذلك الحق في الحياة وحقوق الأقليات العرقية والدينية.



وأوضح البيان أن هذه الهجمات الإرهابية المستمرة تشكل عقبة خطيرة أمام استقرار أفغانستان، حيث يمكن لجميع الأفغان الشعور بالأمن والأمان.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بالسلام والاستقرار في أفغانستان ودعم شعبها.