اعتقال 6 من مهربي البشر في النمسا والشرطة تكثف مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، اليوم السبت، القبض على ستة من مهربي البشر من السوريين والليبيين، مشيرًا إلى أن الحرب ضد الهجرة غير الشرعية تتكثف في جميع أنحاء النمسا.

وأوضح نيهمر، في تصريحات اليوم، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تحتل أولوية لقوات الأمن ولذا يتم الاستعانة بقوات اضافية من ضباط الدوريات والوحدات الاحتياطية والمتخصصين من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات من فرقة العمل المعنية بجرائم الطرق.

وأضاف وزير الداخلية أن الإجراءات المكثفة الحالية سيكون لها تأثير كبير على الحد من الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنه في عام 2021 وحده تم اعتقال أكثر من 250 من المهربين المشتبه بهم.

وذكر الوزير أن المهربين المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين 19 و47 عامًا ويُشتبه في قيامهم بتهريب 19 شخصًا سوريًا في شاحنة صغيرة وقد تم ضبطهم جميعًا.