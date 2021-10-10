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كبار المسؤولين في العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بغداد - د ب أ
نشر في: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 9:36 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 9:36 ص

أدلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وكبار المسؤولين، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت اليوم الأحد في أرجاء البلاد.

وقال حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، للصحفيين، في أحد المراكز الانتخابية، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، بتواجد المراقبين الدوليين في المراكز الانتخابية.

وأضاف: "قمنا بزيارة عدد من المراكز الانتخابية.. ونحن سعداد بحسن التنظيم وحجم الإقبال"، متوقعا أن يتجاوز عدد الذين سيدلون بأصواتهم التوقعات.

ورجح أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج أولية يوم غد الاثنين.

وفتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم أبوابها لاستقبال 23 مليونا و986 ألفا و741 من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.


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