البر الرئيسي الصيني يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96398 حالة، 731 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91031، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 14 حالة إصابة بدون أعراض، 13 منها وافدة. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.