منذر رياحنة يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

قدم الفنان الأردني منذر رياحنة، اليوم الأحد، حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم في دورته التاسعة، بحضور وزير الثقافة الأردني على العايد، وعدد من النجوم.



وعرض خلال حفل الافتتاح فيلم تسجيلي عن المخرج الأردني الراحل والذي تم اختياره شخصية المهرجان.



وقال مدير المهرجان عبدالكريم الجراح: "سعداء جدا بحفل الافتتاح والذي شهد إشادة كبيرة من الحضور، وسعدت بتواجد عدد كبير من النجوم على أرض الأردن، لحضور حدث فني مهم جدا مثل مهرجان الأردن الدولي للفيلم".



وأضاف الجراح أن لجنة التحكيم تبدأ غدا مشاهدة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي تضم مجموعة أعمال من دول مختلفة، موضحًا أن الفن والسينما هي لغة تلاقي مهمة جدا بين الثقافات المختلفة.



وعرض بعد حفل الافتتاح 3 أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي "كروكا" وهو فيلم أردني، و"كوكو" وفيلم هولاندي، و"school bell" فيلم هندي.