اليونان تخفف من قيود مكافحة كورونا لمتلقي اللقاح والمتعافين

أفادت وسائل إعلام يونانية باعتزام السلطات تخفيف العديد من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بالنسبة للأشخاص المتعافين من الفيروس أو المطعمين اعتبارا من اليوم السبت.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه سيجرى السماح للحانات والمطاعم والمقاهي، وكذلك الأماكن المغلقة الأخرى مثل الصالات الرياضية ودور السينما، باستقبال أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المستقبل.

وأوضحت التقارير أن الشرط المسبق لدخول تلك الأماكن أن يكون الزائر حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو لديه ما يثبت تعافيه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال الأشهر الست الماضية.

وأشارت عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بعد الآن في هذه الأماكن.

وأضافت أن التخفيف من قيود مكافحة الفيروس سيستمر بشكل مبدئي لمدة 15 يوما قبل أن يتم تقييم تلك الخطوة.

وأعلنت الشرطة اليونانية بالفعل أنها ستفرض رقابة صارمة بشأن التزام الأشخاص بالشرط المسبق قبل دخولهم تلك الأماكن، ومع ذلك، فقد أعرب بعض العلماء عن مخاوفهم من تخفيف قيود مكافحة الوباء.