﻿﻿نقيب المحامين: إلغاء المزايدة بالمظاريف بشأن استغلال العمارتين المملوكتين للنقابة بالغردقة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بإلغاء عملية المزايدة بالمظاريف بشأن استغلال العمارتين المملوكتين للنقابة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر عن طريق الإيجار وما تم من إجراءات حتى تاريخه لعدم بلوغ الحد الأدنى المقرر من قبل النقابة.

وقال النقيب، فى قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة بالمظاريف بشأن استغلال العمارتين المملوكتين للنقابة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر عن طريق الإيجار، وعلى ملف الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن حتى تاريخه، وحيث نص البند سابعًا / 10 من كراسة الشروط على أنه للنقابة الحق فى مراجعة القيم المالية المعروضى، كما نص البند سابعًا/ 13 على أنه: للنقابة الحق فى إلغاء العملية لعدم بلوغ الحد المقرر من قبل النقابة فقد تقرر:

أولاً: تلغى عملية المزايدة وما تم من اجراءات حتى تاريخه لعدم بلوغ الحد الأدنى المقرر من قبل النقابة.

ثانيًا: ترد قيمة التأمين إلى من سددها من مقدمى العطاءات بشرط استيفاءهم لشروط استحقاق استرداد التأمين وفقًا لكراسة الشروط.