ميركل تقر بمسؤولية ألمانيا عن إسرائيل

أقرت أنجيلا ميركل مرة أخرى بشكل واضح بمسؤولية بلادها عن إسرائيل وذلك خلال آخر زيارة رسمية لها هناك اليوم الأحد بصفتها مستشارة ألمانيا.

وأضافت ميركل اليوم الأحد في مستهل اجتماع مشترك مع الحكومة الاسرائيلية: "سوف تواصل ألمانيا التزامها بهذه المسؤولية أيضا".

وقالت المستشارة الألمانية: "لأن تاريخ المحرقة هو بالطبع حدث فريد من نوعه، فإننا لا زلنا نتحمل مسؤوليته في كل مرحلة من مراحل التاريخ، وفي المستقبل أيضًا".

ولكنها أشارت إلى أنه سيكون من الخطأ أن يتم حصر العلاقات فقط في هذا المنظور، وأضافت: "لأن اسرائيل تعد دولة يهودية-ديمقراطية في بيئة لا توجد فيها ديمقراطيات بالمعنى المقصود، لذا فمن المهم أن نتواصل مع بعضنا البعض في كامل نطاق أنشطتنا".

وأوضحت ميركل أن ذلك يتعلق بأمن إسرائيل الذي تشعر ألمانيا بأنها لا تزال مسؤولة عنه، وقالت: "يتعلق الأمر بألا نكون محايدين، ولكن لابد من اتخاذ موقف واضح لصالح أمن إسرائيل، بغض النظر عن مدى صعوبة الموقف".

وأضافت ميركل أنه ربما يتبنى المرء موقفا مختلفا أحيانا إذا ما كان يجب أن يكون هناك حل دولتين أم لا، ولكنها أكدت أن هناك اتفاقا على أنه يجب أن يكون هناك رؤية لدولة إسرائيل يهودية ديمقراطية دائما.