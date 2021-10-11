إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه بكفالة 5 آلاف جنيه في الاعتداء على شاب بالإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات الشعبية "محمد.م" 33 عامًا، وشهرته "حمو بيكا"، والحارس الخاص به "بودي جارد"؛ بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاعتداء على شاب بالضرب داخل محطة تزويد بالوقود "بنزينة" في منطقة الكيلو 21 طريق "الإسكندريةـ مطروح" الساحلي.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الشاب المبلغ وآخر كان برفقته – الطرف الثاني في المشاجرة- بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعدما وجهت للطرفين تهمتي الضرب والإصابة.

وتلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من شخص يدعى "سامح.م.ال"، 38 عامًا، صاحب محل، يتهم "حمو بيكا" بالاعتداء عليه بالضرب، في بنزينه غربي المحافظة، بعد الاقتراب منه لالتقاط صورة معه.

وقال المجني عليه، في محضر الشرطة الذي أحيل إلى النيابة العامة، إنه أثناء تواجده داخل محطة وقود لتموين سيارته شاهد "بيكا"، وعندما حاول الاقتراب منه؛ لالتقاط صورة معه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعه وتعدى عليه بالضرب، وأحدث تلفيات بهاتفه المحمول.

وأضاف المجني عليه، في بلاغه، أنه عند معاتبته للحارس معترضًا على ما حدث، قام "بيكا" بالاعتداء عليه بالضرب -أيضًا- محدثًا إصابته، وعليه توجه إلى إحدى المستشفيات، حيث وقعَ عليه الكشف الطبي، والذي أظهر إصابته بكسر في عظام الوجه، وتجمع دموي في العين اليمنى، وسحجات في الجسم.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.