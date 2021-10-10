الجزائر: بدء محاكمة وزير العدل السابق وشقيق الرئيس الراحل بوتفليقة

بدأت جلسة محاكمة وزير العدل الجزائري السابق، لوح المتابع، اليوم الأحد، بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، حيث يواجه المسؤول السابق، المحبوس احتياطيا، تهما تتعلق بإعاقة سير العدالة عندما كان يشغل منصبه.

ويمثل في هذه القضية أيضا، بجانب المتهم الأول وزير العدل السابق، شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد، فضلا عن المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب الهاشمي.

وكانت المحكمة العليا الجزائرية قد أمرت في 22 أغسطس 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه، حيث تم توجيه له تهم تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة، إعاقة سير العدالة، والتحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".