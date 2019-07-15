استطلاع للرأي: 40% يرون أنه يتعين على رئيس وزراء تايلاند ترك منصبه العام المقبل

خلص استطلاع للرأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية، إلى أن 40% يرون أنه يتعين على رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوشا، أن يعلن أنه سيترك منصبه بحلول أغسطس القادم، في حين قال عدد أقل قليلا إنه يتعين عليه أن يسعى للمحكمة الدستورية لتفصل بشأن الجدل حول متى يتعين أن تنتهى فترة توليه منصبه.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن الاستطلاع، أجرى من 5 حتى 8 أكتوبر الجاري، وشمل 1311 شخصا ممن يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر، وينتمون لمستويات تعليمية ووظائفية مختلفة، لاستطلاع أرائهم بشأن 3 قضايا سياسية، وهى فترة بقاء تشان أوشا في منصبه كرئيس للوزراء، وحل مجلس النواب لإفساح الطريق لإجراء انتخابات عامة وتعديل وزاري.

وفيما يتعلق بالجدل حول فترة تولي تشان أوشا لمنصبه، ترى المعارضة وبعد الأكاديميين أن تشان أوشا يجب أن يترك منصبه في 24 أغسطس القادم، حيث إن الدستور يحظر أي شخص من تولي منصب رئيس الوزراء لأكثر من فترتين، كل منهما تتألف من 4 أعوام، بغض النظر عن ما إذا كان تولى المنصب لفترتين متعاقبتين أم لا. ويقول أخرون إن فترة تولى تشان أوشا لرئاسة الوزراء بدأت في 24 أغسطس 2019 بعد الانتخابات العامة التي أجريت في 24 مارس 2019 وفقا لدستور 2017.

وقال 40.73% ممن شملهم الاستطلاع، إنه يتعين على تشان أوشا إعلان أنه لن يبقى في المنصب بعد نهاية أغسطس 2022، في حين قال 33.37% إنه يتعين على رئيس الوزراء اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في هذا الشأن في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بحل مجلس النواب، قال 40.35% إن يجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، في حين قال 30.05% إنه يجب حل المجلس بعد تعديل قانون الانتخابات ليتوافق مع الدستور.

وحول ما إذا كان يجب إجراء تعديل وزاري حاليا، أجاب 50.34% بـ"نعم"، وقال 18.92% "لا".