رئيس النواب الليبي يثمن دور الجزائر في إنجاح العملية الديمقراطية بليبيا

ثمن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دور الجزائر من أجل إنجاح العملية الديمقراطية في بلاده، معربا عن امتنانه وتقديره لموقفها المبني على علاقاتها الطيّبة مع الأطراف في ليبيا، فضلا عن الدور الذي تلعبه من أجل إنجاح العملية الديمقراطية بليبيا، وفي سبيل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، مؤكدًا ثقل الجزائر في المنطقة ووزنها على الصعيد، الإقليمي والقاري والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل، اليوم الأحد، للمستشار عقيلة صالح، الذي وصل إلى الجزائر أمس السبت، في زيارة لمدة 3 أيام.

وأوضح مجلس الأمة الجزائري، في بيان اليوم، أن الطرفين بحثا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية التاريخية، إلى جانب الوضع الإقليمي والتحديات القادمة التي تنتظرها ليبيا في أفق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأشهر القليلة المقبلة.

وجدد قوجيل التأكيد على تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية ووضع حد نهائي للأزمة في هذا البلد الجار والشقيق، وهي المقاربة التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في مؤتمر برلين عام 2020، وأكّد عليها في مختلف المناسبات، وتمّ تكريسها مؤخرا خلال استضافة الجزائر للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا يومي 30 و31 أغسطس الماضي.

وأضاف البيان أن المحادثات بين الطرفين تناولت أيضا العلاقات البرلمانية الثنائية، والتأكيد على إرادة الجانبين على تطويرها وتعزيز التشاور وتبادل الوفود البرلمانية، وتحقيق المزيد من التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، في إطار الدبلوماسية البرلمانية.