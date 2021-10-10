الغرف التجارية: قانون حظر تداول الدواجن الحية يحمى المربى من تحكمات السماسرة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن قانون 70 لسنة 2009 ينص على منع تداول الدواجن الحية فى المحال والأسواق إلا من خلال المجازر المخصصة لها، وهذا القانون صدر عام 2009، وتم تطبيقه عامين تقريبا حتى حلول ثورة 25 يناير وبعد ذلك لم يطبق.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الشروق»، أن القانون يأتي في صالح الصناعة ككل خاصة وأنه يحمى المربى من تحكمات السماسرة، لأن السلعة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد ذبحها وتنظيفها ووضعها فى الثلاجات، كما أن تطبيق القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة من التلوث، متوقعا تطبيق القانون على مراحل، وحاليا يتم دراسته وكيفية وضع أطر محددة لتطبيقه فى أسرع وقت.