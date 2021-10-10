المستشارة الألمانية تصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات

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وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل مساء اليوم السبت في زيارة وداع لإسرائيل.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة تعتزم لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية يائير لابيد في القدس يوم غد الأحد – وهو اللقاء الأول لها بالرئيس وهؤلاء المسؤولين في إسرائيل منذ توليهم مناصبهم خلال هذا الصيف.

وتتناول المحادثات عدة أمور منها البرنامج النووي الإيراني، وقضية الدولة الفلسطينية المستقلة، والقضايا الثنائية.

كانت رحلة ميركل إلى إسرائيل المقرر إجراؤها نهاية أغسطس الماضي ألغيت بسبب التطورات الخطيرة التي وقعت في أفغانستان.

وتلتقي ميركل أيضا بمجلس الوزراء الإسرائيلي غدا الأحد.

ووفقا لبرنامج الزيارة تضع ميركل إكليلا من الزهور في حضور بنيت بعد الظهر فوق نصب ياد فايم التذكاري لضحايا المحرقة في القدس.

وخلال احتفال يقام في القدس ستمنح ميركل الدكتوراه الفخرية من معهد تخنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا في حيفا.

وفي المساء تلتقي ميركل أيضا بممثلين عن الشركات جنبا إلى جنب مع بينيت.

وبحسب البرنامج أيضا تعتزم ميركل عقد لقاء في القدس يوم الاثنين المقبل مع ممثلين عن معهد دراسات الأمن القومي ومقره تل أبيب.

وتعود ميركل إلى ألمانيا بعد هذا اللقاء.

أدت حكومة إسرائيل الجديدة اليمين الدستورية منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

ويدعم التحالف الحكومي ما مجموعه ثمانية أحزاب بين اليمين واليسار في إسرائيل، بما في ذلك حزب عربي لأول مرة.

وبهذا انتهت حقبة رئيس الوزراء اليميني طويلة الأمد، بنيامين نتنياهو، الذي كان في منصبه دون انقطاع منذ عام 2009.

لم تخض ميركل الانتخابات الفيدرالية التي أقيمت في ألمانيا في 26 أيلول / سبتمبر الماضي.