7 ملايين جرعة لقاح وزعت بالولايات المتحدة خلال 7 أيام

قال الدكتور سيروس شاهبار مدير بيانات جائحة كورونا بالبيت الأبيض اليوم السبت إن أكثر من سبعة ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس " كوفيد ـ 19 " تم توزيعها على مدار الأيام السبعة الماضية.

وأضاف شاهبار في تصريحات له أن الزيادة جاءت في ظل خطط العديد من الشركات لجعل تلقي اللقاح إحدى المتطلبات التي يجب على عامليها الوفاء بها.

وأوضح أنه من بين ذلك العدد هناك 15ر1 مليون جرعة وزعت أمس وتضمنت 316 ألفا حديثي التطعيم و502 ألف من يتلقون الجرعة المعززة ، لافتا إلى أن هذه الأيام السبعة هي الأعلى كفترة مجمعة منذ يوم 4 يوليو الماضي.

يذكر أنه وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تجاوزت الولايات المتحدة 400 مليون جرعة لقاح منذ بداية توزيع اللقاحات في شهر ديسمبر الماضي وبلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الأقل 65% من السكان.