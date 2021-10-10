البرلمان العربي يدعو إلى صياغة عمل جماعي للمساهمة في مواجهة آثار التغير المناخي

دعا البرلمان العربي، إلى تدشين تعاون مؤسسي على المستوى البرلماني لصياغة عمل برلماني جماعي للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

وذكر بيان للبرلمان العربي، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مشاركة وفد ممثلا للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور عبد الكريم الدغمي عضو البرلمان، في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي عُقد يومي 8 و9 أكتوبر الجاري في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد الدكتور الدغمي، في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي، خلال الاجتماع، أن البرلمان العربي في إطار استراتيجية عمله الجديدة يولي قضية تغير المناخ أهمية كبيرة.

وشدد على الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون للمساهمة في التخفيف من آثار ظاهرة الانبعاث الحراري، ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، وذلك من خلال وضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية على نحو يوفر إطارا قانونيا جديدا لا يقف فقط عند حدود أهداف الحد من الانبعاثات الحرارية، وإنما ينطوي أيضا على تضمين مشكلة تغير المناخ في جميع جوانب التنمية والخطط الوطنية والسياسات العامة، فضلا عن تقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بتغير المناخ.