مستشار رئيس الوزراء العراقي: إقبال كبير للناخبين على مراكز الاقتراع

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين الهنداوي اليوم الأحد، أن اقبال الناخبين كبير للغاية على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.

وأفاد الهنداوي - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - بأن هناك زخما كبيرا من الناخبين بدأوا في التوافد على مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد.

وعلى صعيد متصل، ذكرت بعثة منظمة التعاون الإسلامية لمراقبة الانتخابات العراقية ، اليوم الأحد، أن العملية الانتخابية لم يمسها أي توتر .. مؤكدة "لم نلاحظ أي شيء يمس العملية الانتخابية في العراق".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم، ومن المفترض أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية كثفت إجراءاتها الأمنية قرب مراكز الاقتراع وسط استعدادات حكومية كبيرة، ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين، وقدمت مطالب عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة.