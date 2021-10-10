الإسماعيلي يطمئن على سلامة حارسه الجديد قبل المشاركة في المران

اطمئن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي على حارس مرمى الفريق الجديد عمر رضوان، و العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء تواجده مع نادي اسوان في الموسم الماضي.

وخضع الحارس لآشعة الرنين المغناطيسي قبل المشاركة في تدريبات الدراويش، حيث تم التأكد من سلامة الحارس من خلال الآشعة التي ظهرت نتائجها بالأمس.

ووضع الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة طلعت يوسف برنامجًا تأهيليًا مكثفًا لتجهيز الحارس رفقة عدد من الانتدابات الجديدة قبل انطلاق الدوري العام في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر الجاري.

ويلتقي الاسماعيلي وديًا مع فريق سموحة يوم الاثنين المقبل، في آخر وديات الفريق خلال معسكره الجاري بالإسكندرية، قبل العودة للإسماعيلية و بدء الاستعدادات النهائية لإنطلاق الدوري.