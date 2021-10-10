الرئاسي الليبي: توقيع خطة انسحاب القوات الأجنبية يعزز الأمل للمضي في الطريق الصحيح

اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله حسين اللافي أن توقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خطة عمل انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد هو تتويج للعمل المتواصل والدؤوب للمجلس الرئاسي، ويعزز الأمل للمضي في الطريق الصحيح.



وأعرب اللافي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - عن أمله في أن تتزامن هذه الخطة الهامة مع تقدم مماثل في المسارات المختلفة نحو إنجاز الاستحقاقات الوطنية المتمثّلة بالانتخابات في موعدها المحدد، مثمنا جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ تشكيلها، والتي ساهمت في الدفع بالعملية العسكرية والأمنية والسياسية.



من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5″ خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وبشكل تدريجي، مثمنة جهود اللجنة في تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر الماضي.



وقالت - وفقا لـ(وال) - إن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة يُمثل خطوة إيجابية في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويسهم في خلق بيئة مناسبة ومواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيدا بجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدعم اللجنة العسكرية المشتركة.