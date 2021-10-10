 برلين تعلن إقامة أكبر مؤتمر دولي ضد عقوبة الإعدام العام القادم - بوابة الشروق
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برلين تعلن إقامة أكبر مؤتمر دولي ضد عقوبة الإعدام العام القادم

الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 10:44 ص
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، أن ساسة وخبراء حقوق إنسان وممثلين من المجتمع المدني سوف يجتمعون في العاصمة الألمانية برلين في نوفمبر من 2022 في مؤتمر دولي ضد عقوبة الإعدام.

وبحسب بيان الوزارة، سوف يكون ذلك أكبر مؤتمر دولي حول هذا الموضوع.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله: "صحيح أن هناك تطورا في تعليق عقوبة الإعدام وإلغائها على مستوى العالم، إلا أن أكثر من 50 دولة لا تزال تتمسك بها، وهناك عدد قليل من هذه الدول هي المسؤولة عن أغلب عمليات الإعدام".

وأضاف ماس، وفقا للبيان: "هدفنا هو إلغاء هذا الأثر من الماضي نهائيا، فعقوبة الإعدام تعد عقوبة قاسية لا رجوع عنها. إنها لا تنتهك فقط الحق في الحياة، ولكنها لا تتفق مع كرامة الإنسان".

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