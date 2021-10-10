قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الديمقراطيين يخططون لخطواتهم المقبلة حول حزمة الإنفاق الاجتماعي الهائلة، التي تعزز أغلب أجندة الرئيس بايدن الاقتصادية، لكن سيتعين عليهم أيضا حل المعارك الداخلية بينهم.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الديمقراطيين في الكونجرس يعيدون تركيز انتباههم على ما يسمى بمقترح البنية التحتية الإنسانية الآن، والذي يعد تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون قصير المدى لسقف الدين هو المرآة الحقيقية.



وأوضح النواب أن اتفاق سقف الدين، الذي نتج عن تصويت في الشيوخ، يوم الخميس الماضي، يوضح الطريق للديمقراطيين لتكريس وقتهم لحزمة الإنفاق.



وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة نقاط رئيسية يدور حولها الخلاف بين الفريقين، أولهما هو التفاوض بشان سعر الأدوية، والتي تعد قضية أساسية لعديد من الديمقراطيين الساعين لأسعار أقل للدواء، وهي قضية تحظى بشعبية لدى الرأي العام.



والقضية الثانية تتعلق بتوسيع الرعاية الطبية لتشمل الأسنان والعيون والأذن، وتعد أولوية للديمقراطيين التقدميين، وتشمل نقاط الخلاف الأخرى البنود المتعلق بالمناخ وتوسيع استخدام الكهرباء النظيفة والضرائب.