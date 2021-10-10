وزير هندي يطلب من تسلا عدم بيع سيارات صينية الصنع في بلاده

قال وزير النقل البري الهندي، نيتين جادكاري، إنه طلب من شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية تجنب بيع السيارات المصنوعة في الصين في الهند، وذلك قبل دخول الشركة المتوقع إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، أن جادكاري قال خلال فعالية "إنديا توداي كونكلاف" يوم الجمعة، إن تسلا يجب أن "تصنع سيارات في الهند وتبيعها في الهند وتصدر من الهند" وتعتمد على الموردين المحليين.

وأضاف أن طرازات تسلا في الهند سوف تبلغ تكلفتها 3.5 مليون روبية (46671 دولارا) لكل طراز، وستقدم الحكومة أي مساعدة تحتاجها شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية للقيام بهذا الغزو في البلاد.

وتلقت الشركة في أغسطس الموافقة على تصنيع أو استيراد 4 طرازات في الهند، وفقا لما جاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل البري والطرق السريعة في البلاد.

وتنتج تسلا المركبات في مصانع في الولايات المتحدة والصين، وتنتظر الموافقة النهائية لفتح مصنع جديد في ألمانيا.