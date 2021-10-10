تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن فوز المنتخب المصري على نظيره الليبي مساء أول أمس في المباراة التي جمعت بينهما في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا: «محدش كان شايف مرموش غير كيروش».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن «النني كان مختلفا بالأمس عن كل مبارياته مع المنتخب التي خاضها من قبل»

وتابع أحمد موسى، أن حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي أنقذ المرمى من هدف محقق لم يكن له سوى سكن الشبكة، موضحا أن مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم تعد من أضعف المجموعات.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن ما يهمنا الآن حصد النقاط وليس اللعب الجيد، حيث إن اللعب الجيد هو المشاركة في كأس العالم.