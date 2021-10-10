العراق يعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات وضبط 190 مخالفا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، نجاح خطة تأمين الانتخابات البرلمانية، مشيرة ضبط 190 مخالفًا، وتطبيق إجراءات حازمة بحقهم وسيتم التحقيق معهم.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الوضع الأمني، والتنسيق الأمني والاستخباري، كان جيدًا، ما أدى إلى نجاح خطة تأمين الانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات عكست صورتين الأولى هي الديمقراطية الحقيقية والأخرى الانسيابية في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الساعتين الأخيرتين شهدتا توافدًا كبيرًا جدًا من الناخبين، موضحًا أن القوات الأمنية ستبقى منتشرة بعد انتهاء التصويت، وأن جميع أماكن تخزين صناديق الاقتراع آمنة وطيران الجيش سيقوم بنقلها.