الدبيبة في عيد الشرطة الليبية: يجب الاهتمام بملفي الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إن جهاز الشرطة له دور مهم "في تنمية واستقرار بلادنا في هذه المرحلة المفصلية"، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بملفي الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وشارك الدبيبة، مساء اليوم السبت وزارة الداخلية احتفالها بمناسبة العيد الـ 57 ليوم الشرطة الليبية في ميدان الشهداء بطرابلس برفقة عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي ورئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا.

وتحتفل الشرطة الليبية بعيدها الذي يوافق يوم الثامن من أكتوبر، وهو ذكرى توحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة برقة، فزان، وطرابلس في 8 أكتوبر من العام 1968.