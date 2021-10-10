هاني يونس: منطقة عين الصيرة تحولت من خرابات إلى مزارات سياحية

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم جولة في مناطق من مصر القديمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم خلال الجولة زيارة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

واستكمل هاني يونس، أنه تم تسليم ألف وحدة سكنية للمواطنين الذين كانوا يقطنون في منطقة عين الصيرة، موضحا أن المنطقة كانت خرابات ومرتعًا لإلقاء القمامة والقاذورات وحاليا تم تطويرها وباتت مزارات سياحية.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه تم إنشاء جراجات في منطقة عين الصيرة نظرا للمطاعم التي تم إنشاؤها هناك التي أوجبت وجود مكان لانتظار سيارات رواد تلك المطاعم.