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تظاهر مئات الطبيبات والأطباء الأفغان للمطالبة برواتبهم

مظاهرات في افغانستان
مظاهرات في افغانستان
د ب أ
نشر في: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 11:17 م | آخر تحديث: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 11:17 م
تجمع المئات من الأطباء والطبيبات من ولايتي سامانجان ونورستان الأفغانيتين عند بوابة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان(أوناما) في كابول وطالبوا البنك الدولي بدفع رواتبهم عن الأشهر الـ 14 الماضية.

وقال المتظاهرون إنه لم يتم دفع رواتبهم فحسب ، بل إن العيادات في مقاطعاتهم تواجه نقصا حادا في الأدوية،بحسب وكالة "خاما برس"الأفغانية للأنباء.

وأتهم المتظاهرون المتعاقد الأفغاني بالبنك الدولي ، أسد فياض ،الذي فر من أفغانستان وأخذ أموالا من البنك الدولي، بعدم الدفع لهم.

وقال أحد المتظاهرين "فر أسد فياض من أفغانستان وسرق أموالنا. كان يقود شركة فاسدة مما تسبب في زيادة وفيات الأطفال والأمهات في مقاطعتي سامانجان ونورستان ". .

وقال الأطباء في بيان إنه بما أن إمارة أفغانستان الإسلامية ليس لها علاقات مع البنك الدولي ولا يمكنها طلب المال ، فقد طلبوا من البنك دفع أموالهم مباشرة من خلال وزارة الصحة الأفغانية أو منظمات غير حكومية أخرى.

وحذر الأطباء من استمرار الاحتجاجات في حال عدم دفع رواتبهم.

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