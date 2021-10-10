شركة النفط الخاضعة للحوثيين تعلن إعادة فتح المحطات التابعة لها وبيع البنزين بالسعر الرسمي

أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد، عن إعادة تشغيل جميع محطات البنزين التابعة لها في مختلف المناطق، ابتداء من اليوم، بعد توقف دام لأشهر.

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "سيتم بيع مادة البنزين بالسعر الرسمي، بقيمة 8500 ريال، ما يعادل نحو 15 دولارا للجالون الواحد سعة 20 لترا، كونها من الكمية الواصلة إلى ميناء الحديدة (غربي البلاد) على السفينة المفرج عنها مؤخرا "جي تي فريدوم" والمخصصة للاستهلاك العام".

ووفقا للحوثيين فإن السفينة ظلت محتجزة لأكثر من 270 يوما، وبلغت غرامات احتجازها 5ر5 مليون دولار، بنسبة وصلت إلى 40% من قيمة الوقود الذي تحمله.

وأضافت الشركة أنها ستشغل اعتبارا من يوم غد الاثنين المزيد من المحطات، بما يشمل جميع عواصم المحافظات والمدن الكبيرة والإعلان عنها يوميا في الموقع الرسمي والصفحات والقنوات الرسمية التابعة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر تباع مادة البنزين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بـ11200 ريال، ما يعادل نحو 22 دولار للجالون الواحد.

ويتهم الحوثيون دول التحالف الذي تقوده السعودية بمنع دخول السفن النفطية، إلى ميناء الحديدة، ما تسبب بخلق أزمة خانقة في الحصول على مادة البنزين وتوسع السوق السوداء.

من جانبها، تتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بنهب الإيرادات المرتبطة بدخول السفن لتمويل حربها التي تصفها بـ"العبثية"، وعدم تسليم رواتب الموظفين منذ سنوات.