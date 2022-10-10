اكتشف الطريق 66 الأيقوني بتحدي تسجيل الدخول في أريزونا

تضم ولاية أريزونا الأمريكية أطول امتداد لطريق 66 الأصلي، وهو طريق سريع يسير عبر البلاد بأكملها من شيكاغو في الشمال الشرقي إلى المحيط الأطلسي في كاليفورنيا في الجنوب الغربي.



ويغطي الطريق الأصلي الذي أُنشئ أول مرة في 1926 ما إجماليه 3940 كيلومترا فيما يمر 645 كيلومترا عبر ولاية أريزونا الواقعة بالجنوب .



وفي حين أن طريق 66 الأصلي أزيل رسميا منذ فترة طويلة من نظام الطرق السريعة بالبلاد لبناء طرق جديدة، جرى الإبقاء على أجزاء حية تحت اسم طريق 66 التاريخي.



ولجذب المزيد من محبي رحلات الطرق البرية إلى أريزونا، أطلق مكتب السياحة الخاص بالولاية الآن تحدي "روك ذا روت: روت 66 تشك إن تشالنج".



وبعد تنزيل جوازات سفر رقمية على الهاتف الذكي، يمكن استخدامها لتسجيل الدخول في واحدة بين الكثير من المعالم على طول الطريق من بينها "الفنادق الصغيرة المصممة على شكل أكواخ وغابة متحجرة ومتاجر متواضعة وناصية مخصصة لأغاني فرقة ايجلز".



وبمجرد جمع أربع تذاكر دخول، سوف تحصل على تذكرة مجمعة للطريق 66 خاصة بسبع نقاط دخول.



وإذا لم تكن هذه الجوائز محفزة لك لتتجه إلى الطريق 66، يجب أن يكون الطريق السريع الأيقوني في حد ذاته محفزا لك.