تمنى المطرب مصطفى كامل المرشح على منصب نقابة المهن الموسيقية، إنه يتمنى أن تمر الانتخابات "على خير".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنه لا يزال يتلقى تهديدات، موضحا أن لم يتمكن من إجراء الدعاية الخاصة به.



وتابع: "اللي بيمنعني مجموعة ضيئلة من داخل النقابة مكونة من 4 أفراد .. الدعاية كان المفروض تبدأ من النهاردة لكن مقدرتش أعملها".



وأشار إلى أن "الموسيقي" شريحة مهمة في المجتمع، ويعاني كثيرا من الأوضاع الاقتصادية، موضحا أن معاشهم الحالي لا يكفي قطة.



ونوه بأن العلاج على رأس أولوياته أيضا، وكذا تسهيل إجراءات نفقات دفن من يُتوفى من أعضاء النقابة.



وتفتح صناديق الترشح لنقيب المهن الموسيقية أبوابها، غدا الثلاثاء، بعدد من محافظات مصر من الساعة 9 مساء إلى 5 مساء.



والمرشحون هم مصطفى كامل، ومصطفى حلمي، وشريف حمدي، وعلاء سلامة.