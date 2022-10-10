استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022.



وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:



استقر سعر طن "حديد عز" عند 17670 جنيها.

استقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 17900 جنيه.

استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

استقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.



• فيما جاءت أسعار الأسمنت للطن الواحد كما يلي:



استقر سعر أسمنت المسلح مسجلا 1458 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 1435 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت لافارج عند 1440 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1400 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1455 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي عند 1500 جنيه.