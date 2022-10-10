منح جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام لثلاثة أمريكيين

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، في ستوكهولم منح جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام للخبراء الأمريكيين الثلاثة في مجال الاقتصاد، بن برنانكي ودوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج.

وقال بيان الأكاديمية إن الثلاثة "حسّنوا بشكل كبير فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لا سيما أثناء الأزمات المالية. ومن النتائج المهمة في أبحاثهم هو إبراز أسباب أهمية تجنب انهيار البنوك".

كان برنانكي رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من عام 2006 إلى عام 2014، وتداخلت فترة منصبه مع الأزمة المالية العالمية عام 2008. وهو حاليا زميل في معهد بروكينجز.

ويعمل دايموند في جامعة شيكاغو، بينما يعمل ديبفيج في جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري.

ومُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد في كثير من الأحيان لخبراء اقتصاد أمريكيين، والتي تم تسليمها لأول مرة في عام 1969.

وسيتقاسم برنانكي ودايموند وديبفيج جائزة هذا العام التي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة (حوالي 900 ألف دولار).