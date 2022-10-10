 منح جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام لثلاثة أمريكيين - بوابة الشروق
الإثنين 10 أكتوبر 2022 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

منح جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام لثلاثة أمريكيين

ستوكهولم (د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 12:51 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 12:51 م

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، في ستوكهولم منح جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام للخبراء الأمريكيين الثلاثة في مجال الاقتصاد، بن برنانكي ودوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج.

وقال بيان الأكاديمية إن الثلاثة "حسّنوا بشكل كبير فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لا سيما أثناء الأزمات المالية. ومن النتائج المهمة في أبحاثهم هو إبراز أسباب أهمية تجنب انهيار البنوك".

كان برنانكي رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من عام 2006 إلى عام 2014، وتداخلت فترة منصبه مع الأزمة المالية العالمية عام 2008. وهو حاليا زميل في معهد بروكينجز.

ويعمل دايموند في جامعة شيكاغو، بينما يعمل ديبفيج في جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري.

ومُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد في كثير من الأحيان لخبراء اقتصاد أمريكيين، والتي تم تسليمها لأول مرة في عام 1969.

وسيتقاسم برنانكي ودايموند وديبفيج جائزة هذا العام التي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة (حوالي 900 ألف دولار).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك