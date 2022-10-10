البنك الأهلي يفوز على الإسماعيلي ويختتم معسكره المغلق

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انتهت المباراة الودية الأخيرة لفريق البنك الأهلي قبل انطلاق الموسم وانتهت بفوز البنك الأهلي علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي استاد الإسماعيلية.

جاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 22 من عمر شوط المباراة الأول، وأضاف محمد هلال الهدف الثاني مع انطلاق شوط المباراة الثاني

وشهدت المباراة قوة وحماس بين لاعبي الفريقين وكانت المباراة أشبه بالمواجهات الرسمية.

ويحصل فريق البنك الأهلي علي راحة 24 ساعة علي أن يعود للتدريبات بعد غد الأربعاء، استعداداً للموسم الجديد.