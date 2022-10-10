الزمالك يعلن ضم مصطفى شلبي رسمياً

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعاقد ناديه مع مصطفى شلبي جناح إنبي بعد مفاوضات ماراثونية جرت بين إدارتي الناديين خلال الفترة الماضية.

وأكد مرتضى في فيديو عبر المركز الإعلامي للنادي، أن شلبي لاعب مميز للغاية ويستحق التواجد في منتخب مصر.

وأضاف مرتضى: "ليس صحيحا أن الأهلي تراجع عن ضم مصطفى شلبي، لدي الدليل أن الأهلي سعى حتى آخر لحظة لضم اللاعب لكنه فضل الزمالك".

وتابع: "مصطفى شلبي عقده لدينا منذ شهر ونصف، وهو ما يؤكد اختيار اللاعب للزمالك منذ فترة".

وأضاف: "حسمنا المفاوضات مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، وسمح لنا بالتفاوض مع اللاعب، وأهنئ اللاعب بالانضمام إلينا".

وتابع: "هناك مؤتمر صحفي لكل الصفقات الجديدة ليليق بهم.