ضبط قائد السيارة الطائشة المتسببة في إصابة ٤ أشخاص بأسوان

تمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان مساء اليوم من ضبط قائد السيارة الطائشة وزميلة والتي تسببت في إصابة 4 أشخاص، أمام منطقة الألبان بمدينة كوم أمبو.

وكان بلاغا وصل لمأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتعرض 4 أشخاص للإصابة بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة.

وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين إصابة ٤ أشخاص بينهم سيدتان ورجلان تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبالفحص تبين أن سيارة ربع نقل على مسرعة صدمت ٤ أشخاص: وهم "عزة محمد سليمان، ٣٣ سنة، وشقيقتها منى، ٥٠ سنة، وأحمد حمدي ٢٣ سنة، بائع متجول، وعبد الرحيم حسن سائق ٣٠ سنة.

وتمكنت قوة المباحث من ضبط قائدي السيارة بمساعدة الأهالي.