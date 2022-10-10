مقتل 22 شخصا جراء انهيارات طينية في فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل 22 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية في فنزويلا، فيما لا يزال 52 شخصا في عداد المفقودين في تيخيرياس، التي تبعد 80 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس، وفقا لمسؤولين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي قولها للتلفزيون الحكومي "لا تزال هناك متاجر ومنازل موصدة ومزارعون فقدوا محاصيلهم".وسيعلن الرئيس نيكولاس مادورو "الحداد ثلاثة أيام".

وضربت الأمطار وسط وغرب فنزويلا خلال الأيام القليلة الماضية. وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في تغريدة في وقت سابق إنه تم نشر الجيش لإجراء عمليات بحث وإنقاذ.

وأشار مادورو في تغريدة إلى أن الكارثة "صعبة ومؤلمة"، وقال في التلفزيون الحكومي هذا الأسبوع إن الأمطار الاستوائية ضربت 120 بلدية.