الرئيس الأوكراني: الإرهاب الروسي يعيق المفاوضات

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موقفه الرافض للتفاوض مع روسيا .

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو في وقت متأخر من مساء الأحد "الإرهاب المستمر ضد السكان المدنيين هو رفض روسيا الواضح لمفاوضات حقيقية، الإرهاب على مستوى الدولة من أسوأ الجرائم الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم، قبل ذلك بوقت قصير يوم الأحد، المخابرات الأوكرانية بالمسؤولية في الهجوم الأخير على جسر القرم، ووصفه بأنه "عمل إرهابي".

ورد ميخائيلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية عبر تويتر قائلا:"بوتين يتهم أوكرانيا بالإرهاب؟ يبدو الأمر مثيرا جدا للسخرية حتى بالنسبة لروسيا".

وأشار بودولياك إلى الهجمات الصاروخية الأخيرة على مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، والتي نجم عنها مقتل أكثر من عشرة أشخاص، وفقا لأحدث الأرقام الأوكرانية.

وأضاف "يوجد دولة إرهابية واحدة هنا والعالم كله يعرف من تكون".