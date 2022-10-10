إيرباص تعلن زيادة عمليات تسليم الطائرات للعملاء خلال سبتمبر



أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، زيادة عمليات تسليم الطائرات مجددا خلال شهر أيلول/سبتمبر.



وتم تسليم 55 طائرة تجارية للعملاء خلال شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 16 طائرة عن شهر آب/أغسطس، وفقا لما أعلن في مدينة تولوز الفرنسية مساء اليوم الإثنين من جانب المجموعة الأوروبية، التي يتم تداول أسهمها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا.



وسلمت إيرباص 437 طائرة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 .



وعلى الرغم من ذلك، فإن ذلك يمثل 62 % فقط من المستهدف السنوي للمجموعة البالغ 700 طائرة، ولذلك سيتعين على الشركة المصنعة زيادة الإنتاج قبل نهاية ديسمبر المقبل.



وفي المعتاد، تتزايد أعداد تسليم الطائرات بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من العام.