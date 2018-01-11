المجلس النرويجي للاجئين يوقف عملياته في أوكرانيا إثر الهجمات الروسية

أعلن المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إغاثة رائدة، وقف عملياته في أوكرانيا حتى إشعار آخر، بعد الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن رئيسية أخرى.

ويضم المجلس عاملين في العديد من المدن الاوكرانية التي تعرضت للهجوم.

وأعلن الأمين العام للمجلس، يان إيجلاند، اليوم الاثنين، تعليق العمليات في أوكرانيا إلى أن يصبح الوضع أكثر أمنا.

وقال إيجلاند: "تعذر تقديم يد العون للضعفاء، لأن عمال الإغاثة لدينا يختبئون من وابل القنابل ويخشون الهجمات المتكررة، إن هدف المجلس النرويجي للاجئين الأساسي هو حماية المدنيين والقدرة على الوصول إليهم بأمان وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم".

ودعا إيجلاند جميع الأطراف المتحاربة إلى جعل ذلك ممكنا. وقال "مجددا، المواطنون العاديون هم من يدفعون الثمن النهائي لهذه الحرب. ولا يجب إعادة تذكير أطراف الصراع بأن المدنيين والبنية التحتية المدنية، يجب ألا يكونوا هدفا في الصراع الدائر".

وبحسب مصادر أوكرانية، أطلق الجيش الروسي عشرات الصواريخ، بما في ذلك صواريخ إستراتيجية موجهة من طراز "كاليبر"، ضد أهداف في شتى أنحاء أوكرنيا.

وقالت المصادر الاوكرانية إن الصواريخ الروسية أصابت أهدافا تتعلق بالبنية التحتية للطاقة بشكل أساسي، بيد أن بعضها سقط في وسط العاصمة كييف.

كما أفاد موظفو المجلس في أوكرانيا، بوقوع هجمات في مدينتي لفيف وترنوبيل في غرب أوكرانيا إلى جانب مدن أخرى.

جدير بالذكر أن المجلس النرويجي للاجئين هو أكبر منظمة إغاثة في النرويج ولديه عمليات في أوكرانيا منذ نهاية عام 2014.