اليابان تسجل 13 ألفا و38 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة

أعلنت سلطات الصحة في اليابان، اليوم الإثنين، تسجيل 13 ألفا و38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بتراجع بواقع 9758 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وسجلت العاصمة طوكيو 1372 حالة إصابة جديدة، بانخفاض بواقع 870 حالة إصابة مقارنة بأمس الأحد.

وذكرت صحيفة جابان توداي اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، يبلغ ثمانية أشخاص، بانخفاض بواقع حالة مقارنة بأمس الأحد، بحسب مسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 134 شخصا، بانخفاض بواقع ثلاث حالات مقارنة بأمس الأحد.

وسجلت اليابان 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 21 مليونا و567 ألفا 543 حالة، والوفيات 45 ألفا و590، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.