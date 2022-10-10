تحتفل مصر والإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات بينهما، إذ تنظم الدولة المصرية احتفالية ضخمة تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد» خلال الفترة من 26 لـ28 أكتوبر الجاري؛ للتأكيد على عمق العلاقات بين الدولتين.

وتضم أجندة الاحتفالية بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية عددًا من الفعاليات المتنوعة التي يتم تنظيمها على مدار 3 أيام في القاهرة، كالتالي:

تتضمن فعاليات اليوم الأول استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال.

يتضمن اليوم الثاني عرضا لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.

وتشمل فعاليات اليوم الثالث حفلا فنيًّا ثقافيًّا ضخمًا يشارك فيه أكثر من 1800 شخصية إماراتية ومصرية، من كبار المسئولين ورجال الأعمال، والمثقفين والإعلاميين.