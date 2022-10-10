فاركو يكشف سبب عدم تفعيل بند شراء محمد صبحي من الزمالك

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كشف عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، سبب عدم تفعيل إدارة ناديه بند أحقية الشراء في عقد إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق في الموسم الماضي.

وخاض محمد صبحي موسمًا في صفوف فريق فاركو على سبيل الإعارة، قبل أن يعود لناديه الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مدير الكرة بنادي فاركو في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "مجلس الإدارة قرر عدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارة صبحي، لأن وجوده بالفريق كان سيؤثر على غرفة اللبس من حيث «الأمور المادية»".

وأضاف: "صبحي حارس مرمى متميز وينتظره مستقبل باهر، وقدم موسمًا رائعًا معنا، ولكن لدينا بدلاء جيدون والأمور داخل الفريق بخير."

وأتم: "فاركو يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في الوقت الحالي، وأعتقد أننا سنقدم موسمًا أفضل من الموسم الماضي أيضًا."