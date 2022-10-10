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تقرير: عدد من المطارات الأمريكية تتعرض لهجوم سيبراني مصدره روسيا

كتبت-سارة أحمد
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 6:54 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 6:54 م

ذكرت شبكة " إيه.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، إن عدد من المطارات الأمريكية الكبرى تتعرض لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الهجمات السيبرانية لم تؤثر على أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات الداخلية للطيران.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم الاثنين، ضربات صاروخية نفذها الجيش الروسي في عدة مناطق من أوكرانيا، ردا على تفجير جسر يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم.

ووصف بلينكن، الضربات الصاروخية الروسية بـ"الفظيعة"، فيما تقدم واشنطن دعما مستمرا لكييف منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

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