رئيس شعبة المخابز: ارتفاع أسعار الفينو بسبب زيادة الطلب مع موسم المدارس

قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، إن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وخاصة مع زيادة الطلب من قبل المخابز بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، في تعليق على ارتفاع أسعار خبز «الفينو».

وأضاف خلال اتصال في برنامج "90دقيقة" عبر قناة "المحور"، اليوم، أن سعر طن الدقيق قفز من 8600 جنيه وبات يتراوح من 12000 جنيه، إلى 14000جنيه؛ بسبب زيادة الطلب مع بدء الموسم الدراسي.

وأوضح أن سعر الخبز الحر كأي سلعة يخضع للعرض والطلب وتتأثر أسعاره دائما بأي زيادات جديدة في مكونات إنتاجه؛ لذلك لجأت بعض المخابز لزيادة الأسعار أو تقليل الحجم، نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج كالدقيق والخميرة ومحسنات الخبز والزيت والسكر والغاز.

وتابع "لدينا شاحنات في الميناء لم يفرج عنها حتي الآن.. بعد الانفراجة سيتم توفير السلع بسعر أقل وستكون هناك إنفراجة في سعر المواد الغذائية".