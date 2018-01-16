منظمات إنسانية تطلق نداءً لإنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أطلقت جهات إنسانية اليوم الاثنين، نداء استغاثة من أجل إنقاذ 100 مهاجر غير قانوني على متن قارب يواجه صعوبات قبالة سواحل ليبيا.

جاء ذلك في نداء مشترك لمشروع "آلارم فون"، وعبر منظمتي "ووتش ذا ميد" و "إس أو إس" غير الحكومية ، وذلك حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء التي أشارت إلى فقد الاتصال بالقارب.

وفي شأن آخر، قال مصدر بمكتب النائب العام الليبي لصحيفة "بوابة الوسط"، إن "الجهات الأمنية ألقت القبض اليوم الإثنين، على أحد المتهمين بقضية حرق قارب مهاجرين بمدينة صبراتة أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا غير قانوني".

يذكر أن سواحل ليبيا وتونس، تعد منطلقا لقوارب المهاجرين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط،وغالبا ما تتعرض المراكب المكتظة في البحر للخطر.