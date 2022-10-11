الرئيس الفرنسي السابق يتحدث عن فشل جماعي في محاكمة هجوم نيس

بعد نحو ست سنوات من الهجوم المشتبه في انه تم بدوافع إسلامية في مدينة نيس الفرنسية ، أدلى الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند بشهادته كشاهد في المحاكمة المتعلقة بالعمل الإرهابي

ونقلت قناة فرانس إنفو التلفزيونية عن هولاند قوله في المحاكمة التي جرت في باريس اليوم الاثنين: "في كل مرة يحدث فيها هجوم، يكون فشلا جماعيا، لقد تم نشر جميع أنواع القوات في نيس حينها" .

يشار إلى أنه في مساء يوم 14 يوليو 2016، الذي يصادف العيد الوطني لفرنسا، اقتحم رجل تونسي/31 عاما/، يدعى محمد لحويج بوهلال، حشدا في منطقة "بروميناد ديزونجليه" في مدينة "نيس" بشاحنة تزن عدة أطنان.

ولقي 86 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين. وقتل لحويج بوهلال في أعقاب الهجوم بطلق ناري.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسوؤليته عن الجريمة .

ورغم أن المحققين عثروا على أدلة على تورط الإسلاميين المتطرفين في الجريمة إلا أنه لم يتم العثور على أي صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويواجه سبعة رجال وامرأة واحدة حاليا المحاكمة للاشتباه في تورطهم بالعملية الإرهابية ، وثلاثة منهم متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية

ويواجه المتهمون أحكاما تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن مدى الحياة