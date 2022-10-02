الأجهزة الأمنية تكشف سبب وفاة طالبة داخل مدرسة بكرداسة

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة وفاة طالبة داخل مدرسة بمنطقة كرداسة، إلى أن الطالبة أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية وهو ما كشفه الكشف الطبي عليها، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة طالبة داخل مدرسة بمنطقة أبو رواش، في كرداسة بعد سقوطها مغشيا عليها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة، وبإجراء التحريات تبين أن الطالبة توفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا شبهة جنائية في الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.