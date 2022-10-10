بوتين: الضربات الصاروخية على أوكرانيا رد على الهجمات الإرهابية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلسلة الهجمات الصاروخية التي نفذتها موسكو على العديد من المدن الأوكرانية بأنها رد فعل على "الهجمات الإرهابية" ضد أرض روسية. في الوقت نفسه هدد الرئيس الروسي أوكرانيا اليوم الاثنين "برد" أكثر صرامة إذا استمرت "الهجمات الأوكرانية".



جاءت تصريحات بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، حيث تشهد الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، تصعيدا مثيرا آخر، باستهداف مراكز مدن وبنية تحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا.



وجاءت الهجمات الصاروخية الروسية بعد انفجار وقع مطلع الأسبوع وألحق أضرارا بجسر مهم استراتيجيا، يربط بين شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا، والبر الرئيسي لها.



كان بوتين ورئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، قد دعيا إلى "إبادة الإرهابيين" الذين يقفون وراء الحادث. ويتولى ميدفيدف حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي.