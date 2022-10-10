أزمة الطاقة تهدد العديد من شركات الصوب الزراعية الهولندية بالإفلاس



حذرت منظمة أعمال هولندية من أن شركات تشغيل الصوب الزراعية في هولندا خفضت إنتاجها من الأغذية والزهور، في حين تواجه حوالي 10% من هذه الشركات خطر الإفلاس بسبب أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نتائج المسح الذي أجرته منظمة "جلاستوينبو هولندا" هي أحد أحدث المؤشرات على ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والحاصلات بسبب أزمة الطاقة في أوروبا. وانخفضت المساحات المزروعة في هولندا خلال العام الحالي بمقدار الربع، في حين يتوقع 8% من شركات الصوب تقديم طلبات إشهار إفلاسها خلال العام.



يذكر أن هولندا أكبر مصدر للزهور في أوروبا وأحد أكبر منتجي الفواكه والخضروات الطازجة في القارة. وتعتبر الصوب الزراعية في هولندا الأشد عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة بسبب اعتمادها على الكهرباء في التدفئة والإضاءة اللازمة لنمو النباتات. وتغطي هذه الصوب في هولندا ما يعادل مساحة 17 ألف ملعب كرة قدم.



ورغم تراجع أسعار الغذاء بعد ارتفاعها القياسي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإنها مازالت أعلى من المستويات المعتادة واي اضطراب جديد في الإمدادات يمكن أن يؤدي إلى المزيد من تضخم أسعار الغذاء.



ويعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية في أوروبا التي اضطرت لخفض إنتاجها بسبب أزمة الطاقة. وتراجع إنتاج أوروبا من الأسمدة والزيوت النباتية، في حين توقف عمل العديد من مصاهر المعادن في أوروبا أو خفضت عدد ساعات عملها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.