زيلينسكي يبحث مع تراس المزيد من الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة لزيادة الضغط على روسيا.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام" نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم - "أكدت في حديثي مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس أننا نعتمد على قيادة بريطانيا العظمي في تعزيز الدعم السياسي والدفاعي الدولي لأوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق بحماية سمائنا، وناقشنا المزيد من الإجراءات الحازمة لزيادة الضغط على روسيا".

وكانت عدة انفجارات قد هزت العاصمة الأوكرانية (كييف) صباح اليوم وعددًا من المدن الكبرى في أنحاء البلاد؛ إذ أفاد مسؤولون محليون بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وتأتي هذه الضربات بعد يومين من انهيار جزئي للجسر الوحيد الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014.